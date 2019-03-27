Иллюстративное фото с сайта informburo.kz. o2PQ7j9k_jM 27 марта в 17.35 на пульт "112" поступило сообщение о крушении вертолёта Ми-8 в Жалагашском районе Кызылординской области, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК. "Вертолёт при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит Министерству обороны РК", – сказал официальный представитель ведомства Нурсултан Нурахметов. По информации Министерства обороны, вертолёт принадлежит Силам воздушной обороны Вооружённых сил РК. По предварительным данным, на борту вертолёта находилось 13 человек, имеются жертвы. Состояние потерпевших уточняется, сообщает пресс-служба Минообороны РК. "Вертолёт следовал в составе звена из четырёх боевых вертолётов из города Актау в город Шымкент. Перелёт проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын Жебе" в тёмное время и в сложных метеорологических условиях", – говорится в сообщении. Министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев к месту крушения направил специально созданную комиссию Министерства обороны РК. Два вертолёта из четырёх совершили посадку и находятся в городе Кызылорда, а один вертолёт вернулся к месту крушения. Начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия. По информации управления здравоохранения Кызылординской области, в результате крушения погибли как минимум три человека. Местные медики приняли вызов в 17.42. Через минуту карета скорой помощи выехала на место происшествия. Специалисты прибыли через 33 минуты и обнаружили три трупа. Обломки вертолёта находились на расстоянии 500 метров. На месте трагедии работают три группы медиков, к ним отправили четвёртую карету скорой помощи. По последним данным, в морг центральной районной больницы в Жалагаш доставили четыре трупа. Военно-воздушные силы СВО ВС РК являются вторыми по численности среди стран СНГ после ВВС России. В их распоряжении находятся более 400 боевых самолётов, 80 транспортных самолётов и 300 вертолётов различного назначения. Технические характеристики вертолёта Ми-8: • Экипаж: 2+1; • Максимальная взлётная масса: 13 000 кг; • Макс. скорость: 250 км/ч. Масштабная комплексная проверка "Алтын Жебе" (Золотая стрела) началась в Вооружённых силах Казахстана 12 марта. Основными целями мероприятия являются проверка состояния боевой готовности специальных подразделений и способности выполнить любую боевую задачу в установленные сроки, а также повышение уровня полевой выучки и профессиональной подготовки военнослужащих. В ходе выполнения специальной операции силами военно-транспортной и армейской авиации совершена переброска разведывательных полков в горный массив. Также специальные подразделения совершили передвижение по азимуту в ночное время в горах с занятием указанных высот, где провели разведывательно-поисковые действия. Подразделения участвуют в засаде и сдают нормативы по корректировке огня артиллерии и наведению армейской авиации. Этот этап проверки завершится выполнением специальных огневых задач днём и ночью. Комплексную проверку планировалось завершить в течение месяца. Последнее подобное крушение произошло в Казахстане в сентябре 2009 года. В районе Угамского ущелья разбился вертолёт Ми-8. На борту находились 13 человек: 10 пограничников и 3 члена экипажа. В результате катастрофы 10 человек погибли, троим удалось выжить. Вертолёт с группой пограничников направлялся на поисковую операцию на казахстанско-узбекской границе.