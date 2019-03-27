По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +6 градусов, ночью -4. 15 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +6 градусов, ночью -3. В Актау температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.