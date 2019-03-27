Регулярное проведение ярмарок вакансий и постоянный мониторинг рынка труда – подобные мероприятия в значительной мере способствуют решению проблемы безработицы в районе. На прошедшей 27 марта ярмарке вакансий список вакантных мест представили 26 работодателей, среди которых государственные учреждения, коммунальные предприятия и частные организации. В общей сложности озвученных свободных рабочих мест составило 313. Большой спрос на медицинских работников, офисных сотрудников, менеджеров, сварщиков, водителей и представителей технических специальностей. Всего в ярмарке приняли участие 250 граждан, из них 202 оставили свои резюме. По итогам 21 человек был трудоустроен на постоянную работу. Из них 8 пройдут переобучение, а 3 приняты на «Молодежную практику». 27 соискателей приглашены на собеседование. И.О. начальника центра обслуживания Бурлинского района АсемгульЖумагалиева сообщила, что с апреля текущего года будут направлены граждане на переобучение в колледжи Уральска и Аксая по следующим специальностям: сварщик, парикмахер, повар, бухгалтер 1С. Помимо указанного, в этом году будет выплачено 22 гранта. С каждым годом набирает обороты проект «Молодежная практика» - увеличивается количество желающих приобрести опыт именно через эту программу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.