Видео сделано из нескольких роликов, на которых полицейский со своей возлюбленной гуляет по городу, веселится, дурачится, в общем, живет такой же как и все обычной жизнь, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Погибший Шалхар Акымгалиев Пользователи отмечают, что Шалхар очень любил свою девушку, - на видео есть кадр, где он с искренней нежностью смотрит на нее. Видео с утра публикуют в своих аккаунтах не только атыраусцы, но и жители других городов страны. ntRTthRg4eM Напомним, 24-летний Шалхар Акымгылиев погиб 22 марта, спасая тонущую девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Девушку вызволить удалось, сержанта же унесло течением, позже его тело нашли уже бездыханным. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА Видео из соцсетей