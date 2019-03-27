В настоящее время в Атырауской области функционирует ряд инструментов обратной связи государственных органов с населением. В частности, среди местных жителей большую популярность набирает чат-канал в Telegram «Акимат Атырауской области», запущенный в сентябре 2017 года. На сегодняшний день здесь зарегистрировано более 5 тысяч человек. - По последним результатам мониторинга и анализа от жителей было получено около 4000 запросов, – рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев. – Наши районные акиматы открыли чат-каналы в приложении Telegram по примеру областного акимата. Я считаю, это правильно – руководители государственных органов должны постоянно мониторить запросы населения и моментально узнавать о всех насущных проблемах. Это прямое поручение главы государства – максимально эффективно взаимодействовать с населением. На одном из приемов граждан аким области посоветовал жительнице, жалующейся на то, что она не может попасть на прием к одному из руководителей социального учреждения, зарегистрироваться в приложении Telegram. – Кто вас не принимает? Напишите нам в Telegram. Я сам его читаю. Напишите, и на вас сами выйдут те, кто, по вашим словам, не хотел принимать. Уже четыре тысячи подписчиков на канале. Люди свободно выражают свое мнение и задают вопросы, – отметил Нурлан Ногаев. К слову, после того, как эту новость растиражировали СМИ, за сутки в чат-канал «Акимат Атырауской области» в приложении Telegram подписалось около тысячи человек. Также в январе 2018 года было запущено мобильное приложение «Атырау Цифрлық Қабылдау» (ACQ). В настоящее время в приложении зарегистрировано более 4 000 пользователей. На сегодня от населения поступило более 1,5 тысячи запросов. Кроме того, руководители государственных органов и акимы районов начали отчитываться в прямом эфире перед населением в социальных сетях, на официальных аккаунтах акимата Атырауской области. Это дает возможность жителям, не выходя из дома, в режиме онлайн задать интересующий вопрос и мгновенно получить на него ответ. Стоит отметить, что посредством социальных сетей Facebook и Instagram с начала февраля было проведено около 30 прямых эфиров с акимами районов и руководителями управлений со своими городскими отделами. Прямые эфиры за это время охватили более 200 тысяч жителей, которые задали около двух тысяч вопросов. Для улучшения взаимосвязи между общественностью и государственными органами акимам города и районов, ответственным органам было поручено проводить ежемесячно Дни открытых дверей акиматов и социальных учреждений. Такое поручение дал аким Атырауской области в январе 2019 года во время кустового совещания в Жылыойском районе. – Зачастую во время приема граждан люди нам жалуются на работу директоров школ, детских садов, деятельность медучреждений. У них есть вопросы, но они, к сожалению, не могут их решить с руководителями напрямую. Этого быть не должно, – заявил аким Атырауской области. По словам Нурлана Ногаева, сегодня все руководители государственных органов, акимы всех уровней участвуют в брифингах, выступают на телевидении, выходят в прямые эфиры в социальных сетях с отчетами. Тем временем все подведомственные организации, которые работают напрямую с населением – с родителями, учащимися, спортсменами, больными пациентами, пенсионерами, людьми с ограниченными возможностями – функционируют сами по себе. – Вам известно, что есть поручение главы государства о налаживании механизма обратной связи с населением. В связи с этим я поручаю всем руководителям социальных учреждений области, финансирующихся за счет бюджетных средств, раз в месяц проводить День открытых дверей, – сказал Нурлан Ногаев. Глава региона дал поручение разработать концепцию единого Дня открытых дверей для всех социальных учреждений Атырауской области. Раз в месяц все социальные учреждения во всех населенных пунктах региона должны проводить встречи с гражданами, делая это на постоянной основе, проводя общие собрания, в которых смогут участвовать все желающие. Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде поручил продолжить заложенный Елбасы курс на социально справедливое государство. Кроме того, президент отметил важность оперативного решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения. Помимо этого глава государства отметил важность налаживания эффективной связи между государственным аппаратом и обществом. Была отмечена необходимость проведения эффективной разъяснительной работы со стороны государственных органов путем использования современных каналов коммуникаций. Президент также подчеркнул, что акимы регионов должны на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты. – Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией. Обратная связь с населением налажена не везде, из 17 акиматов всего у 4 есть контактные колл-центры, а мобильный народный контроль – в 7 регионах, – сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.