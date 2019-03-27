На заседании были рассмотрены вопросы соблюдения законности и состояния служебной дисциплины, а также мер, принимаемых по профилактике и предупреждению коррупции в управлении полиции города Уральск, а также о социально-правовой защищенности сотрудников ДП ЗКО. По словам заместителя управления полиции города Уральск Наурызбая Гумарова, на сегодняшний день в управлении ведется комплексная работа по противодействию коррупции и нарушению служебной дисциплины среди сотрудников. - Если в прошлом году в первом квартале, за три месяца сотрудниками полиции УВД города Уральска было совершено четыре преступления, по которым возбуждены уголовные дела, то в этом году этого допущено не было. Грубых нарушений служебно-воинской дисциплины тоже не было. Был один факт, когда наш участковый инспектор полиции был очевидцем ДТП и не предпринял меры по регистрации и привлечению к ответственности нарушителя. По этому факту мы провели служебное расследование, направили материалы в министерство внутренних дел. После чего он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, - пояснил Наурызбай Гумаров. Между тем, с сотрудниками управления полиции на постоянной основе ведется профилактическая работа. - Для недопущения преступлений мы еженедельно на постоянной основе доводим до личного состава все нарушения, которые допущены сотрудниками полиции по всей республики. Начиная с опоздания на работу, заканчивая преступлением. Кроме этого, в этом году мы провели около восьми встреч совместно с представителями «Нур Отан» и агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО. Мы показывали ролики, приговоры судов, вынесенные в отношении сотрудников полиции по всей республике, - рассказал Наурызбай Гумаров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.