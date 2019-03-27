Пострадавший продавец, на которого совершили нападение в салоне сотовой связи «Мобильник», до сих пор находится в тяжелом состоянии. Ему сделана операция, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Тем временем появилось видео самого нападения. Его прокомментировали знакомые предпринимателя. - Мужчина кавказской внешности пришел в магазин. Там он находился 40 минут. Просил показать ему телефоны. Выбирал. В какой-то момент, когда продавец повернулся спиной, мужчина вытащил нож и ударил им два раза в область поясницы, - рассказал друг потерпевшего Владимир. Далее злоумышленник схватил несколько сотовых телефонов и выбежал из магазина. 31-летнего продавца на скорой помощи доставили в реанимацию городской многопрофильной больницы. - Пациент был в тяжелом состоянии. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Была сделана операция. Сейчас больной пришел в сознание, но его состояние по-прежнему тяжелое, - сообщил заместитель директора городской многопрофильной больницы Бахтияр Ташкенбаев. Отметим, что полицейские задержали 40-летнего подозреваемого по «горячим следам». Им оказался трижды судимый мужчина. Он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Из пяти похищенных телефонов у задержанного изъято три. Один он потерял по дороге, другой успел продать. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 192 УК РК "Разбой". EJBNpEuzB7o Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ