На совещании присутствующие обсудили проблемные вопросы в сфере здравоохранения, в завершении которого руководитель Облздрава Асет Калиев дал конкретные поручения по их устранению и проведению оптимизации в части перехода на новый вид управления. Как пояснил главврач областной детской больницы Ерлан Султангереев, на сегодняшний день основные недостатки уже устранены. Так, если ранее пациенты областной детской больницы жаловались на холодные палаты, и им приходилось приносить собой обогреватели, то сегодня проблема с отоплением полностью решена. Во всех платах функционируют уборные и возобновлено холодное и горячее водоснабжение. В том числе решили проблему и с пожарной безопасностью. На всех этажах больницы были установлены первичные средства пожаротушения. Также в ходе совещания речь шла и о подлинности больничных листов, представляемым работником. По словам руководителя облздрава Асета Калиева, проверка законности листов о временной нетрудоспособности полностью автоматизирована. - Для проверки подлинности выданного больничного листа в мобильном приложении «DamuMed» разработан информационный сервис. Теперь у работодателей есть возможность самостоятельно проверить подлинность выданного медицинского документа. Если гражданин действительно зарегистрирован в медицинской организации, то система покажет код идентификационного номера и данные пациента. В бланках расположен QR-код. Работодатели, скачав приложение DamuMed, в подразделе «Больничные листы» наводя камеру смартфона на QR-код, получат всю необходимую информацию о подлинности, - объяснил главный медик области Асет Калиев. В свою очередь представители областного департамента по противодействию коррупции заверили, что данная работа будет на особом контроле во всех медучреждениях области. - Вопрос качественного оказания медицинских услуг будет на постоянном контроле проекта «Ақтөбе – адалдық алаңы». Совместно с управлением здравоохранения будем работать в улучшение условий для населения. Хорошие сдвиги есть, но еще много предстоит сделать,- сказал заместитель областного руководителя департамента АДГСПК Рафхат Бисенов. По данным облздрава, на сегодняшний день в электронной системе «DamuMed» зарегистрировано 26 566 больничных листов по области, за 2019 год - 17 179.