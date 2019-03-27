15 апреля казахстанцы отметят праздник, посвященный любви героев народной легенды «Козы-Корпеш - Баян-Сулу». Все чаще молодожёны выбирают эту символичную дату днем бракосочетания. Скромные свадьбы в Казахстане – это редкость, так уж у нас принято, что свадебный той должен быть пышным, богатым и многолюдным. Конечно, такое торжество требует крупных затрат и в итоге, благодаря традициям многие пары начинают свою семейную жизнь с оформления совместного кредита, но как этот факт влияет на дальнейшую совместную жизнь?
По словам директора филиала Банка ВТБ (Казахстан)
в Атырау Жеткербая Авезова, молодожёны частые гости в отделениях банка. Чаще всего они оформляют потребительский «кредит наличными» на среднюю сумму от 1 000 000 до 5 000 000 тенге, которые можно потратить на свое усмотрение, будь то проведение самого тоя, свадебное путешествие, приобретение мебели и бытовой техники, либо ремонт. Еще у этой категории клиентов популярностью пользуется ипотека – заём на приобретение жилья.
Благодаря доступности кредитов, сегодня молодые люди, еще не имеющие запасов личного капитала, могут исполнить многие свои мечты и быстро обустроить быт, но сможет ли осилить финансовую нагрузку молодая семья и как, в принципе, подобные денежные вопросы влияют на взаимоотношения?
Пару лет назад в соседней России провели исследование, которое подтвердило, что семьи, имеющие кредиты, разводятся реже, чем те у которых нет финансовых обязательств. Психологи объясняют это двумя основными факторами: прагматичным и романтичным. Первый касается осознания того, что одному осилить долговую нагрузку будет не просто, да и приобретенное в кредит имущество, особенно если речь идет о крупных покупках, делить не хочется. А второй связан с тем, что люди, научившиеся совместному ведению и планированию бюджета, больше доверяют друг другу и начинают лучше понимать своего партнера. Вот так общие займы помогают снизить статистику разводов.
- Задача нашего банка в том, чтобы помогать клиентам, поэтому перед тем, как выдать кредит, мы обязательно общаемся с заемщиками, помогаем им рассчитать кредитную нагрузку так, чтобы они не ощущали давление на свой бюджет. Кроме того, сейчас в нашем банке действует акция «Кредит с кэшбеком 9%», в рамках которой мы возвращаем ответственным заемщикам - тем, кто за весь период использования займа не допустил просрочек, 9% от суммы вознаграждения. Участие в этой акции может стать для молодожёнов отличной тренировкой в вопросах экономии, грамотного распределения семейного бюджета и финансовой грамотности, - отметил Жеткербай Авезов.
Интересный факт: семейные пары обращаются за кредитом в банк чаще, чем холостые казахстанцы, и выдают им займы тоже чаще, потому что семейные люди более ответственные.
Подать заявку
на кредитование в Банке ВТБ (Казахстан) сегодня можно не выходя из дома, просто заполнив форму на сайте банка. Подробнее о займах на любые нужды Вы можете узнать, позвонив в контактный центр банка по номеру 5050 с мобильного.
Новости Компаний
Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.