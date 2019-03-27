Отвалившиеся цифры с датой Великой Отечественной войны были восстановлены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После жалоб местных жителей на непристойный вид площади Победы акиматом города Уральск были предприняты меры по устранению разрушений. – Рабочие в тот же день восстановили надпись с датой Великой Отечественной войны и в скором времени приступят к ремонту ступеней и плиток, - сообщили в пресс-службе акима города Уральск. Напомним, жителей города возмутил вид площади Победы с отвалившимися цифрами и разрушающимися плитами.
Как сообщил руководитель отдела культуры и развития языков города Уральск Куанышбек Мухангалиев, цифры упали в связи с погодными условиями.
