Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Ихсанова. - Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" направлялся по улице Курмангазы в сторону остановки "Рынок". Проехав на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке он допустил столкновение с автомобилем марки "Тойота", водитель которого направлялся по улице Ихсанова в сторону школы №7. В результате ДТП водитель и пассажиры "ВАЗ-2115" были доставлены в травмпункт, - пояснили в ДП ЗКО. К слову, данный факт зарегистрирован в КУИ. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов в станцию скорой помощи поступил в 21.49. - На место ДТП скорая прибыла в 21.54. Были доставлены в Областную многопрофильную больницу 4 человека: 32-летний мужчина, 49-летняя женщина и дети 2015 и 2016 годов рождения. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение, а женщина и дети отправлены на амбулаторное лечение, - отметили в облздраве.