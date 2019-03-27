По словам местного жителя Николая Судзиловского, количество рыбы, пойманной за несколько часов утренней рыбалки, ничуть не изменилось с прошлого года. - С утра удалось поймать 10 рыбешек, хороший улов. Домашние любят жаренную рыбу. Сначала было страшновато, после тех событий, когда массово гибла рыба. Однако мы рассудили так, воду из Урала мы все пьем, рыба здесь съедобная и очень даже вкусная. Всю жизнь здесь рыбачу и ни разу не отравился, - говорит Николай. - После того, как очистили берег, стало лучше. Рыба попадается разная, вобла, карась, мелкую сразу отпускаю. Как и раньше рыбы в реке в достаточном количестве. Не могу сказать, что ее стало меньше. Люди рыбачат, и рыба есть, никто с пустыми руками не уходит, - подтвердил Аманжол Сакипов. Отметим, что с 1 апреля по 15 июня на реке Урал в пределах Атырауской области начинается нерестовый запрет на вылов рыбы. Данные ограничения введены в целях сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов.dssZAnjzGDs Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.