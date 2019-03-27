- Мы обратились к руководству Центра оказания социальных услуг «Шапагат» с предложением оказать им посильную спонсорскую помощь и подарить им то, в чем они остро нуждаются, - рассказала маркетолог автосалона «Nissan Центр Уральск» Анастасия. – Наш подарок – это специальный тренажер для детей, страдающих заболеваниями, связанными с нарушениями центральной нервной системы и патологиями опорно-двигательной системы. Мы считаем, что внимание к таким детям и их проблемам необходимо в первую очередь. И нам очень важно, чтобы такие дети поправляли свое здоровье, физически развивались, радовались жизни и не чувствовали себя обособленными от общества.«Nissan Центр Уральск» является официальным дилером по продаже новых автомобилей марки «Nissan», а также продаже автомобилей с пробегом и их сервисным обслуживанием. Компания принимает активное участие в благоустройстве города и других важных социальных проектах области. Маркетолог компании также отметила, что чуткость к проблемам особенных людей, сострадание и человеколюбие помогают творить чудеса и способствуют проявлению у других людей заботы о ближних. Она также добавила, что компания и в будущем планирует помогать людям с ограниченными возможностями. В свою очередь директор Центра оказания социальных услуг «Шапагат» Насип Мусина поблагодарила спонсора за проявленное участие к ребятам. - Мы глубоко тронуты и благодарны автосалону «Nissan Центр Уральск» за их подарок и внимание к нашим воспитанникам. Хотелось бы, чтобы таких людей было больше в нашем обществе. Желаем компании развития и процветания, а сотрудникам здоровья и благополучия, - поблагодарила директор Центра оказания социальных услуг «Шапагат» Насип Мусина.Автосалон «Nissan Центр Уральск» поздравляет жителей нашей области с праздником Наурыз и желает здоровья, реализации важных жизненных целей, мира и благополучия во всем. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.