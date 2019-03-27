Как рассказал заместитель директора центра занятости Шыңғыс Шакiл, за прошлый год в Уральске 624 семьям была назначена адресная социальная помощь. - С начала этого года за назначением адресной социальной помощи к нам обратились около 3 тысяч семей. После этого 410 семьям назначена адресная социальная помощь, из них 117 многодетных семей. Также у нас работает Call center по вопросам социальной помощи, куда жители города могут обратиться по номеру телефона: 30-37-18 с 9.00 до 18.30, - пояснил Шыңғыс Шакiл. Шыңғыс Шакiл также дополнил, что с апреля этого года будут назначения нового формата. Критерий оказания адресной социальной помощи будет повышен с 50% до 70% прожиточного минимума (с 14 849 тенге до 20 789 тенге). - С апреля на каждого ребенка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться 20789 тенге, а родителям будет выплачиваться разница от черты бедности, а это 70% от прожиточного минимума, - сказал Шыңғыс Шакiл. Иными словами, семья состоит из шести человек - отец, мать и четверо детей, а доход от трудовой деятельности составляет 50 тысяч тенге в месяц. На сегодняшний день (27 марта 2019 года - прим. автора) черта бедности составляет 14849 тенге. Теперь 50 тысяч тенге необходимо разделить на всех членов семьи, 8333 тенге выходит на каждого человека. До апреля выплачивается разница следующим образом: от 14849 тенге - 8333 тенге = 6516 тенге * 6 членов семьи, получается, что сумма адресной социальной помощи составит 39096 тенге. Но с апреля выплаты будут производиться по новому порядку назначения АСП. Теперь 50 тысяч тенге необходимо разделить на всех членов семьи, получается 8333 тенге на каждого человека. С апреля мы выплачиваем разницу таким образом: от 20789 тенге - 8333 тенге = 12456 тенге * только на двух взрослых членов семьи (24912). Размер АСП на детей будет составлять 83 156 тенге (20 789 тенге*4 детей). Итого размер АСП на всю семью составит 108 068 тенге в месяц. Стоит отметить, что за консультацией обращается по 100-120 человек в день.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.