В первый день районная власть побывала в селах Бұлдырты, Жосалы и Көгеріс. До приема они посетили семьи, чьи дома признаны аварийными и осмотрели состояние жилья. В целом, по данным специалистов, в день открытого акимата к органам власти обратились 154 сельских жителя. Часто задаваемые вопросы от населения — это новые формы оказания социальной помощи, а также трудоустройство и доступное жилье. - Мы надеемся, что наша река Уленты не обмелеет. Мы все зависим от ее вод. Хотим, чтобы власти тоже держали этот вопрос под контролем. Для нас удобно, что все свои вопросы мы можем задать здесь же. Хорошая инициатива — выезжать в село и встречаться с населением, - говорит житель села Кособа Ерген Тойгожаулы. За четыре дня все представители районного акимата, разделившись на группы, побывали в 32 из 38 населенных пунктах. Активность населения в каждом селе радует, особенно много среди пришедших было молодежи, говорят представители госорганов. В свой год они намерены проявить себя, реализовать интересные проекты, поэтому и вопросов от них было множество. К примеру, в этом году для сырымской молодежи выделены 34 гранта на 500 тысяч тенге. Были и предприимчивые люди, желающие начать собственный бизнес. - Конечно, население в первую очередь интересует социальная помощь, помощь многодетным матерям, малообеспеченным семьям. Мы провели разъяснительную работу. Мы видим эффективность «Открытого акимата», потому что на местах обсудили все проблемные моменты, некоторые вопросы решались сразу же, - поделился мыслями аким Сырымского района Толеген Торегалиев. Подобные выезды в сельские округа будут продолжены, заверили организаторы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.