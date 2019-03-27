Иллюстративное фото из архива "МГ" Тридцать новых автобусов с пандусами, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, оснащены видеокамерами, кондиционерами и цифровыми информационными табло. На торжественной церемонии и.о. генерального директора – генеральный менеджер капитальных проектов ТШО Кевин Каснер вручил акиму города Алимухаммеду Куттумуратулы ключи от пассажирских автобусов, за что чиновник тепло поблагодарил иностранца. Всего ТШО приобретет 50 автобусов, тридцать будут функционировать в самом областном центре, остальные «уедут» в г. Кульсары Жылыойского района. После церемонии передачи ключей от автобусов, их протестировали жители Атырау с ограниченными возможностями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.