Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал житель города Жамбыл, с декабря 2018 года он и еще около 15 человек не могут получить водительское удостоверение категории С. – Мне по работе срочно нужна категороия С в водительском удостоверении, иначе я могу остаться без работы. Четыре месяца назад сдал экзамен по теории, а практическую часть не могу сдать по сей день. Обратился в наш спецЦОН, там мне ответили, что у них нет техники и автодрома. Отправили меня и еще несколько человек в частные автошколы. Но там тоже нам отказывают. Мы уже не знаем, куда идти и к кому обращаться. На многочисленные жалобы в спецЦОНе отвечают, что якобы такие вопросы решают в Алмате и в Нур-Султане. Знакомые сказали, что категории С, Д, Е можно получить где угодно, но только не в Уральске. Поэтому мы сегодня едем в город Актобе, чтобы уже там сдать практический экзамен для получения категории С, - рассказал Жамбыл. В специализированном ЦОНе заявили, что в данный момент граждане действительно не могут сдать практические экзамены для получения водительского удостоверения категорий С, D и E. – У нас на балансе нет собственной спецтехники, есть только легковые машины. Корпорация каждый год разыгрывает тендер на предоставление в аренду автотранспорта. В этом году эта процедура должна была состояться 15 марта. На днях будет известно, кто выиграл конкурс. Они предоставят нам свой транспорт, соответствующее оборудование мы установим сами, и с начала апреля граждане смогут сдавать практические экзамены в нашем ЦОНе. Я понимаю, что людям приходится испытывать неудобства, но здесь нашей вины нет, - сообщила руководитель специализированного отдела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Луиза Кусаинова.