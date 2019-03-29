Одной – единственно правильной формы ногтей не существует. Пальцы у всех разные – ноготки нужно оформлять по - разному. Классическая форма – края ногтя соответствующие изгибу кутикулы. Но при выборе формы идеальной для вас – обращайте внимание и на размер ногтей, и на пальцы.Это прекрасный вариант для обладательниц коротких пальцев и широких ногтей. Как не удивительно именно такой маникюр визуально удлиняет пальчики.Эту форму еще называют миндалевидной. Она подходит обладательницам овальной кутикулы и лучше всего смотрится на худых руках. Такие ногти можно носить как длинными, так и короткими – любая длина смотрится изящно.Эта форма подойдет для обладательниц прямоугольной или слегка изогнутой линии кутикулы, а также на полненькие ручки. Она подходит как для узких, так и для широких ногтевых пластин.Эта эффектная форма для обладательниц узких пальцев и небольших ногтевых пластин. Для крупных ногтей и полных пальцев она противопоказана