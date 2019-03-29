Иллюстративное фото из архива "МГ" В Аксае для очередников планируется строительство одного и проектирование двух 9-этажных многоквартирных домов. В данный момент ведется строительство 126-квартирного дома по линии ЖССБ. Стоимость проекта 1 млрд 266 млн. тенге. Об этом в своем выступлении на брифинге в пресс-центре рассказал и.о. руководителя районного отдела строительства Асыланбек Ибасов. - В Бурлинском районе планируется строительство общежитий в селах Кирово и Бумаколь. Разработаны и находятся на экспертизе ПСД на подведение инженерных коммуникаций к участкам под ИЖС в селах Бурлин, городе Аксай и селе Аралтал. Начата разработка проектно-сметной документации по подведению водопровода до каждого дома сел Кирово, Успеновка, Облавка, Акбулак. В стадии разработки же находится проект здания нового многопрофильного ЦОНа. Его строительство позволит населению района получать в одном месте услуги многих госорганов, - рассказал Асыланбек Ибасов. В ходе брифинга также была озвучена информация о запланированном строительстве ветеринарных пунктов в Кентубекском и Акбулакском сельских округах и проекте берегоукрепления на реке Урал в районе села Жарсуат. По словам руководителя отдела архитектуры и градостроительства Азамата Успангалиев, на территории города Аксай проведена масштабная работа по инвентаризации адресов, по результатам упразднен ряд некорректных и дублирующих адресов. В соответствии с “Дорожной картой-2020” разрабатываются пять генеральных планов детальной планировки сел Аксу, Александровка, Жанаконыс, Канай и Бумаколь.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.