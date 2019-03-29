Многие пользуются зубной нитью – это необходимое приспособление для ухода за полостью рта.На не многие знают, что зубная нить поможет в ремонте. Пришить кнопки и пуговицы, отремонтировать зонт или сумку, или другую вещь из плотной ткани. Секрет в том, что она очень прочная, но более эластичная и мягкая, чем леска. Поэтому очень удобна.