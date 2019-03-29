Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 марта, в городском акимате прошла 30-ая внеочередная сессия маслихата, на которой был уточнен бюджет города на 2019 год. В сессии приняли участие заместитель акима города Бекжан Тукжанов, депутаты городского маслхата, руководители структурных подразделений и члены общественного совета. Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Альмира Тулегенова предложила увеличить городской бюджет на 5 473,4 млн тенге. – Из областного бюджета предусмотрен трансферт в размере 2 292,0 млн тенге на строительство жилых домов и подведение коммуникаций по программе "Нурлы жер", 340,6 млн тенге на ремонт городских улиц, 221,8 млн тенге на благоустройство дворовых территорий, 61,8 млн тенге на подготовку проектно-сметной документации по модернизации турбоагрегата городского ТЭЦ, 647,3 млн тенге на покупку учебников, 57,5 млн тенге на переобучение и трудоустройство рабочих кадров, - сообщила Альмира Тулегенова. Стоит отметить, что из городского бюджета 2 226,9 млн тенге выделены на газификацию жилых массивов в северо-восточной части города, на субсидирование пассажироперевозок, освещение и обслуживание дорог и мостов, модернизацию жилых домов, текущие расходы объектов образования, на текущий ремонт объектов культуры, на проведение спортивных мероприятий, цифровизацию, на подготовку ПСД и на текущие расходы отделов. Вместе с тем на благоустройство двора дома №13 по улице Жангирхана в поселке Зачаганск предусомтрен трансфер в размере 7,5 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.