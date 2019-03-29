С апреля в Западно-Казахстанской области начинаются традиционные субботники, сообщил в ходе совещания аким ЗКО Алтай Кульгинов. - Объявляем 2 месяца санитарной очистки города и районов. Необходимо убрать весь мусор на наших улицах, во дворах, на обочинах дорог после таяния снега. Призываем всех жителей области, коллективы предприятий и организаций принять активное участие в работе по санитарной очистке и организовать еженедельные субботники. Давайте вместе сделаем нашу область краше и чище, - сказал аким области. В рамках национального проекта Елбасы «Зеленый город – зеленое село» этой весной будут высажены 50 тысяч саженцев, из них 10 тысяч украсят областной центр. Во время совещания Алтай Кульгинов также обратил внимание на состояние дорог после зимнего периода. - С середины апреля незамедлительно необходимо приступить к работам по текущему, среднему и капитальному ремонту автодорог в областном и районных центрах, - отметил аким области. Нужно отметить, что старт озеленению города был дан на празднование Наурыза, 21 марта. В тот день перед началом празднования на площади Первого Президента было высажено 70 хвойных деревцев. В посадке принимали участие активисты молодежных движений, ветераны и аким ЗКО Алтай Кульгинов. По словам руководителя управления природных ресурсов ЗКО Рината Шауенова, дата первой посадки деревьев была выбрана не случайно. - Наурыз – это праздник весны, обновления. Поэтому было решено начать высаживать деревья именно в этот день. Это только начало, в этом году планируем посадить деревья по всему городу, - пояснил Ринат Шауенов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.