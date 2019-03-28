По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +6 градусов, ночью -2. В Атырау синоптики прогнозируют дождь, днем +10 градусов, ночью +4. В Актау также ожидается дождь. Днем + 12 градусов, ночью +8. 9 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до двух градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.