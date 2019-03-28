У погибшего Сырыма Мәселім остался трехлетний сын, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото взято из социальной сети 27 марта 2019 года в Кызылординской области потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК, следовавший в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Среди жертв был и наш земляк 1989 года рождения, уроженец поселка Аралтобе, Сырымского района ЗКО капитан Мәселім Сырым Мәлкейұлы. - Сырым в 2011 году окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т.Бигельдинова. Женат, есть сын 2015 года рождения. Аким города Мурат Мукаев от имени акима области посетил родителей Сырыма, которые проживают в городе Уральск и выразил искренние слова соболезнования. Акиматы города и области окажут всю необходимую помощь в организации похорон семье погибшего, -  сообщили в пресс-службе акимата Уральска. Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области 27 марта. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. В авиакатастрофе погибли 13 военнослужащих.   Майор Роман Костыгов. Член экипажа 26.04.1985 Майор Тимур Кудайбердиев. Член экипажа 17.09.1985 Лейтенант Аслан Айтбаев. Член экипажа 10.11.1994 Майор Данияр Конырбай 10.11.1985 Майор Сабыр Токбаев 15.12.1977 Капитан Сырым Мәселім 11.12.1989 Сержант 3 класса Кайрат Нурсапанов 8.10.1973 Старший сержант Мурат Шарипов 04.01.1979 Младший сержант Асхат Абдулманат 21.09.1982 Ефрейтор Айдын Абдильдинов 11.12.1978 Ефрейтор Куаныш Саркытбаев 08.09.1986 Ефрейтор Омирхан Каукаев 21.08.1990 Ефрейтор Мирас Жуматаев 10.02.1991  