Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщили в ДЧС ЗКО, сообщение о том, что горит квартира в 2-этажном частном жилом доме, поступило в 15.52. - В квартире горели личные вещи и мебель на площади 5 квадратных метров. В результате пожара пострадал 36-летний хозяин дома и 49-летняя женщина. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в ДЧС ЗКО. К слову, на месте пожара работала одна единица техники и 5 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 16.26. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, при пожаре мужчина и женщина отравились угарным газом. - Пострадавшие получили отравление угарным газом средней степени. После оказания первой медицинской помощи самовольно ушли, - отметили в облздраве.