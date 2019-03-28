Иллюстративное фото из архива "МГ" - Как показали результаты проведенного анонимного анкетирования, в местных вузах и колледжах имеют место получения вознаграждений за принятие положительного решения при проведении экзаменационных процедур, - рассказала председатель региональной специализированной группы Таттигуль Талаева. – Так, в Западно-Казахстанском государственном медуниверситете им. М. Оспанова, Актюбинском региональном госуниверситете им К. Жубанова, университете им. С. Баишева, колледже сервиса, колледже промышленных технологий и управления студенты указали преподавателей, у которых можно «купить» оценки. Студенты даже указали расценки. Так, по данным членов СМГ, суммы начинаются от 1000 тенге и доходят до 80 тысяч. А некоторые педагоги, как выяснилось, и вовсе просят за хорошие оценки торты, пироги и даже фаст-фуды. - Итоги анкетирования направлены в правоохранительные органы для дополнительного изучения и установления достоверности, - сообщали в актюбинской антикоррупционной службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.