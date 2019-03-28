В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что участки дорог будут перекрыты в связи реконструкцией водопровода ТОО "Батыс Су Арнасы". – С 1 апреля по 30 июня 2019 года движение по улице Айталиева от улицы Гагарина до улицы Жамбыла, а также дорога в районе ТЭЦ от улицы Гагарина до улицы С.Датова будут перекрыты. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства, - сообщили в отделе ЖКХ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.