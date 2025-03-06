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Экономика

215 бизнесменов ЗКО привлекли к ответственности за невыдачу чеков

За невыдачу чека грозит штраф от 20 до 40 МРП.
Жулдызхан Хасангалиева
215 бизнесменов ЗКО привлекли к ответственности за невыдачу чеков

В 2024 году в ЗКО на 215 предпринимателей составили административные протоколы, сообщили в департаменте госдоходов. Там напомнили, что за невыдачу чека грозит штраф от 20 до 40 МРП.

— При оплате товаров и услуг наличными, платежной картой или через мобильные приложения — обязательно требуйте фискальный чек. Это обязательное требование защищает ваши права как потребителей и способствует налоговой прозрачности, — сообщили в ДГД ЗКО.

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 Почему требовать чек важно?

  • Защита ваших прав: Чек позволяет вернуть товар, обменять его или подать жалобу.
  • Честность бизнеса: Невыдача чека ведет к уклонению от уплаты налогов, что влияет на экономику страны.
  • Социальные программы: Каждый чек — это вклад в финансирование социальных выплат, таких как пенсии, стипендии, пособий и т.д.

 В ведомстве напомнили, что требуя чек вы поддерживайте честный бизнес и защищайте свои интересы.

кассовый чек

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