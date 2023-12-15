Во время сессии маслихата депутат Турарбек Тлемисов возмутился тем, что в аэропорту Уральска часто отменяют или переносят рейсы. По его словам, с 22 по 25 ноября и четвёртого декабря приземлиться и взлететь не смогли свыше 20 рейсов.

— Причины всё те же — гололёд, туман. Самолёты были вынуждены приземляться в соседних областях. Зима только начинается, надо решать этот вопрос, — сказал Тлемисов.

Напомним, с февраля этого года у воздушной гавани новый профильный инвестор. Компанию — оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой купил консорциум. Он состоит из двух казахстанских компаний и одной российской. Это наделала немало шума в обществе. Обладатель 49% акций, бизнесмен Даулетхан Килыбаев заявил, что они не выкупали аэропорт у государства, а лишь взяли его в доверительное управление. С тех пор техническое оснащение воздушной гавани постоянно обновляется.

Аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что здание аэропорта, взлётно-посадочная полоса, аэронавигация находится в собственности государства.

— Когда пошёл первый снег, пришлось отменить рейсы. Руководство аэропорта не смогло обеспечить его нормальное функционирование. Населению пришлось вылетать через соседние области. Почему сокращаются рейсы? Почему вы не готовитесь к зимнему периоду? — обратился глава региона к руководству воздушной гавани.

Заместитель генерального директор аэропорта Владлен Сунденбан говорит, что с 22 по 27 ноября отмечались сложные метеоусловия. Шёл мокрый снег, бушевал сильный ветер. Из-за этого произошло обмерзание взлётно-посадочной полосы (далее ВПП — прим. автора).

— Аэропорт предпринимал максимальные меры, задействовали 11 единиц техники. Мы применяли специальный реагент, чтобы устранить лед. Но, к сожалению, состояние ВПП не подходило для того, чтобы воздушные суда могли безопасность совершать полёт. Такая же обстановка наблюдалась по всей стране. Для того, чтобы улучшить работу в данном направлении, мы заключаем договор об аренде ещё двух единиц специальной аэропортовой техники. Позавчера мы получили разрешение от России, чтобы ввезти эту технику на территорию страны. Ожидаем, что в понедельник или во во вторник эта техника прибудет и мы введём её в строй, — прокомментировал Владлен Сунденбан.

Он добавил, что администрация гавани закупила дополнительный сжиженный и гранулированный реагент.

Турарбек Тлемисов говорит, что во время непогоды аэропорты соседних областей работали в штатном режиме. По его словам, на их базе есть специальный навигационный прибор, который может сажать самолёты в режиме тумана. В Уральске такого прибора нет. Кроме этого, депутат заявил, что вся имеющаяся техника аэропорта находится на учёте Российской Федерации. А по транспортному закону РК, каботаж (тип перевозок, осуществляемых иностранным перевозчиком между двумя пунктами на территории иного государства — прим. автор) иностранной техники запрещается на территории нашей страны.

— Вы сейчас нарушаете закон РК. Техника, которая в данное время работает, она не имеет права ездить. Если транспортная инспекция проверит вас, то имеет полное право оштрафовать и запретить использование техники. А вы хотите ещё привезти. Получается, если вам запретят эксплуатировать технику, то самолёты вообще не будут летать? Почему вы не приобретаете в собственность аэропорта? — задал вопрос депутат.

Владлен Сунденбан, отвечая на вопрос депутата, подчеркнул, что у них составлена инвестиционная программа. В неё включили технику, которая будет в собственности аэропорта. Следовательно, замгендиректора заверил, что её будут закупать и модернизировать.

— У нас нет цели постоянно держать в аренде спецтранспорт. Мы предпринимаем максимально быстрые меры, чтобы поддерживать работоспособность нашего предприятия, — добавил он.

Нариман Турагелиев заявил, что он пригласил всех учредителей аэропорта на переговоры, которые состоятся 20 декабря. Сейчас же главной задачей является наличие спецтехники, которая обеспечит нормальное функционирование воздушной гавани.

Оказалось, что СПК Aqjaiyq уже направило уведомление руководству и учредителям воздушной гавани. В нём говорится, что в случае повтора подобных ситуаций, будут приняты меры. В том числе расторжение договора о доверительном управлении.

Кроме этого, в аэропорт уже выезжала комиссия в составе акима области и представителей СПК. Они осматривали технику и состояние ВПП. И пришли к выводу, что используется изношенная техника, которая требует обновления. А во время снегопада большая часть техники была сломана и процесс очистки полосы затянулся. Об этом заявил и.о. председателя правления АО «СПК «Aqjaiyq» Казбек Узыканов.

Владлен Сунденбан признал, что в аэропорту эксплуатируется достаточно старая техника. Но он заверил, что с начала этого года они привезли порядка 26 единиц техники. В дальнейшем планируют постепенную модернизацию.

Глава региона заявил, что акимат будет непременно контролировать ситуацию, а 20 декабря он будет детально разговаривать с учредителями воздушной гавани.