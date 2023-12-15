21 пассажирский поезд задерживается в Казахстане из-за погодных условий, сообщили в «Казахстан темир жолы».

15 декабря из-за сильного ветра и морозов в Жамбылской области объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. Из-за непогоды в регионе задерживаются поезда:

Также изменено расписание поездов, отправляющихся в путь 15 декабря сообщением Алматы 2 — Уральск и Алматы 2 — Атырау.

— Пассажиры, которые купили билеты на поезд Тальго №41/42 Алматы 2 — Атырау и обратно, поедут на стандартном поезде №511/512 Алматы 2 — Атырау. А пассажиры, купившие билеты на поезд Тальго по маршруту №51/52 Алматы 2 — Уральск и обратно, — на стандартном поезде №509/510 Алматы 2 — Уральск, — говорится в сообщении.