21 пассажирский поезд задерживается в Казахстане из-за погодных условий, сообщили в «Казахстан темир жолы».
15 декабря из-за сильного ветра и морозов в Жамбылской области объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. Из-за непогоды в регионе задерживаются поезда:
- Шымкент — Нур-Султан на 6 часов;
- Алматы — Нур-Султан на 10 часов 30 минут;
- № 27 Алматы — Уральск на 9 часов;
- Алматы — Нур-Султан-1 на 11 часов;
- Шымкент — Нур-Султан-1 на 6 часов;
- Алматы — Ташкент на 14 часов 40 минут;
- Алматы — Шымкент на 8 часов 30 минут;
- Кызылорда — Семей на 8 часов;
- Семей — Кызылорда на 8 часов 20 минут;
- Алматы — Костанай на 8 часов;
- Алматы — Мангистау на 2 часа 30 минут;
- Алматы —Атырау на 7 часов 20 минут;
- Алматы — Саратов на 4 часа 30 минут;
- Павлодар — Туркестан на 3 часа 40 минут;
- Петропавловск — Кызылорда на 3 часа 20 минут.
- Алматы — Актобе на 6 часов 30 минут;
- Жезгазган — Алматы на 5 часов 13 минут;
- Алматы — Уральск на 6 часов 37 минут;
- Алматы — Атырау на 2 часа;
- №52 Уральск — Алматы на 12 часов 36 минут;
- Атырау — Алматы на 10 часов 49 минут;
Также изменено расписание поездов, отправляющихся в путь 15 декабря сообщением Алматы 2 — Уральск и Алматы 2 — Атырау.
— Пассажиры, которые купили билеты на поезд Тальго №41/42 Алматы 2 — Атырау и обратно, поедут на стандартном поезде №511/512 Алматы 2 — Атырау. А пассажиры, купившие билеты на поезд Тальго по маршруту №51/52 Алматы 2 — Уральск и обратно, — на стандартном поезде №509/510 Алматы 2 — Уральск, — говорится в сообщении.