Инцидент произошёл в июле этого года в селе Бейбарыс Махамбетского района. Женщина с ребёнком без разрешения и ведома владельца начала снимать на видео помещение магазина, его собственника Есениязову и других посетителей. Она устроила скандал, «проявив тем самым неуважение к окружающим», отмечают в суде.

Кроме того, в тот же день между подсудимой и хозяйкой магазина произошла обоюдная перепалка. Женщина нанесла Есениязовой побои. Вина подсудимой полностью доказана протоколами опроса, показанием потерпевшей и видеозаписям.

Восьмого ноября суд первой инстанции признал скандалистку виновной в мелком хулиганстве и в побоях. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 72 450 тенге. Не согласившись с таким решением суда, женщина подала апелляционную жалобу и просила отменить постановление.

Рассмотрев дело, коллегия пришла к выводу, что снований для изменения или отмены постановления нет. И оставила решение без изменений.