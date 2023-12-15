Водитель бензовоза пострадал при пожаре на АЗС в Алматинской области

Пожар произошёл на АЗС в селе Шелек Алматинской области, сообщили в пресс-службе ДЧС региона. Вызов поступил в 19:22 14 декабря.

На АЗС загорелись операторская и цистерны. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в 21:41. Площадь горения составила 80 квадратных метров.

— Не допущен врыв цистерн с ГСМ и распространение огня. В результате пожара пострадал водитель бензовоза 1967 года рождения, получивший термические ожоги средней степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказался, — рассказали в ведомстве.

Причину пожара установят специалисты.