Беременная женщина скончалась в Махамбетской районной больнице. По факту смерти роженицы создали рабочую комиссию, сообщили в управлении здравоохранения региона. Ведется служебное расследование. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. 29-летняя женщина была на 36-ой неделе беременности. Данный вопрос находится на контроле управления здравоохранения. В департаменте полиции Атырауской области отметили, что ведется расследование по статье 317 УК РК «Невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником».