В алматинской гимназии №36 состоялся литературно-музыкальный вечер: «Независимый Казахстан: национальные интересы, творческая личность, сознательное поколение».

https://youtu.be/Q3ce5I9HxcQ?feature=shared

Приручено мероприятие празднованию Дня Независимости Республики Казахстан.

Творческая программа состояла из тренинга по программе «Единого воспитания», с чествования новых членов в организацию «Жас Ұлан», а также литературно-музыкального вечера, организованного силами учащихся.

Целью мероприятия является воспитание молодежи в духе любви к Родине, гражданственности и патриотизма, через формирование интереса к литературе, истории, содействие их образованию, культурное и духовно-нравственное развитие, а также приобщение к различным формам интеллектуального досуга.

В целом, это содействуют формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной личности.

«Сегодня граждане нашего многонационального государства отмечают один из самых главных Национальных праздников страны – День Независимости Республики Казахстан. Многое сделано для укрепления государственности, а также международного авторитета страны. За годы Независимости сформировался фундамент совершенно новой экономической системы, заложены основы демократического, правового государства, значительно улучшилось качество и стандарты жизни. Все это достигнуто благодаря нашему единству, политической стабильности, межнациональному согласию», - отметила в своем выступлении директор общеобразовательной гимназии №36 им.Б.Атыханулы Акмарал Аксерикова.