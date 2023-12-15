В период празднования Дня Независимости полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы, передаёт Polisia.kz. Отмечается, что это необходимо для обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений.

— От того, как работает полиция, зависит порядок в городе и благополучие граждан. Очень важно, чтобы стражи порядка тесно контактировали с обществом. А материально-техническая база и государственная социальная поддержка позволяют им держать руку на пульсе событий и противостоять преступности, — отметил главный полицейский города Арыстангани Заппаров.