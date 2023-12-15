Суд №2 Атырау рассмотрел уголовное дело в отношении оперуполномоченного. Его обвинили в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Из материалов дела следует, что подсудимый с 2021 по 2023 годы, используя свои полномочия, периодически в качестве долга получал деньги двух граждан. При этом он действовал вопреки интересам службы.

Кроме того, седьмого декабря 2021 года он обещал женщине помочь с освобождением её от уголовной ответственности, подстрекая дать взятку. Подозреваемая занималась сбытом наркотического средства.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переводами денежных средств и другими материалами дела.

Суд признал полицейского виновным сразу по трём статьям уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Ему также запретили занимать определённые должности и лишили звания капитана полиции.

Смягчающими вину обстоятельствами суд учёл наличие четверых малолетних детей и добровольное возмещение ущерба. Отягчающим обстоятельством явилось нарушение принятой присяги.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.