Компания Bast Transform зародилась в Астане и завоевала сердца покупателей по всему Казахстану. Первый филиал открылся в 2017 году в столице, затем в Караганде, Алматы и Шымкенте. Магазин Bast Transform с мая этого года распахнул свои двери в Уральске.

Директор Bast Transform в Уральске Таир Капанов рассказал, что компания является лидером в Казахстане по столам-трансформерам. По последним данным они реализовали более 50 тысяч столов по всей стране.

— Мы предлагаем изделия из высококачественных материалов: МДФ, шпон, ЛДСП. На механизмы действует гарантия до двух лет. Наши столы — это не только стильные, но и надежные изделия. Столы с пленочным покрытием создают уникальный эффект натуральности, подчеркивая насыщенность цвета интерьера. Столы с покрытием изготавливаются с использованием порошковой краски, не тускнеющей со временем. Наша ценовая политика доступна для всех. Мы предлагаем широкий выбор изделий с уникальными рисунками и различные модели с палитрой более 600 цветов, — отметил Таир Капанов.

Bast Transform — это не только магазин, но и место, где рождаются постоянные клиенты. Те, кто приобретают столы, возвращаются к ним снова и снова.

— Эстетика, прочность, долговечность – вот то, что делает нашу мебель уникальной. Мы производим ее на современном европейском оборудовании в Алматы, гарантируя идеальную ровность каждого стола, — рассказывает Таир Капанов.

Изящные изделия подчеркнут эстетику вашего интерьера и станут удобным решением для кухни, прихожей или гостиной. Кроме столов, компания предлагает мягкие и удобные стулья, красивые тумбы. Мебель мечты поможет обустроить квартиру и задаст высокий уровень стиля вашего пространства.

Интересная особенность сервиса Bast Transform в Уральске – «стол на замену». Если ваш заказ не успевает к важному мероприятию, компания предоставит вам абсолютно бесплатно стол для проведения торжества.

— В нашем ассортименте 20 моделей стульев и 12 моделей столов трансформеров. И если вам нужно что-то особенное, воспользуйтесь дизайнерской программой Printerest, чтобы создать мебель под ваш вкус и цвет, — советует директор компании.

Мы работаем для вас со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Понедельник – выходной. Приглашаем вас по адресу: улица Шолохова? 7/3, в торговом доме «Айна» мы располагаемся на 2 этаже.

Новости компании