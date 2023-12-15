Глава Минцифры Багдат Мусин высказался о мобильном трафике, потребляемом казахстанцами. По его мнению, жители страны должны научиться пользоваться интернетом «более осознанно», передаёт NUR.KZ.

— В целом, 25 Гб если не хватает, то, наверное, человеку надо задуматься о том, сколько он реально... что, возможно, он потребляет больше, чем надо. Потому что 25 Гб — это очень большой объём. И в социальных сетях сидеть и просматривать информацию на 25 Гб — не сказать, что супер полезно. Поэтому, как я ранее говорил, если это обычный житель страны, который работает восемь часов, который трудится, он на самом деле не может столько интернета потреблять, — сообщил Багдат Мусин на брифинге «Цифры от Минцифры: итоги года».

По словам министра, человек дома подключается к Wi-Fi, а на работе он трудится на рабочем месте.

— Я за то, чтобы люди нашей страны научились пользоваться мобильным интернетом более, так скажем, осознанно, и использование соцсетей может нести пользу и вред, потому что человек на самом деле должен контролировать свое нахождение в соцсетях, это для его блага, — заключил министр.

Ранее Мусин уже призывал казахстанцев экономить интернет.