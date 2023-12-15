Для увеличения эффективности мониторинга состояния автодорог в Национальном центре качества дорожных активов создается виртуальный тренажер, передаёт ИА NewTimes.kz.

Цифровое решение предназначено для обучения лабораторных сотрудников, позволяя им осваивать новые методы и технологии, усовершенствовать свои профессиональные навыки и углублять знания в области техники безопасности, отмечено в сообщении министерства транспорта.

Фото с сайта министерства транспорта РК

С использованием тренажера обучающиеся смогут визуально пройти все этапы проверки качества дорог и материалов за 5-10 минут, что в реальных условиях может занять несколько дней.

После внедрения нового образовательного инструмента Центр качества планирует регулярно проводить экзаменационное тестирование своих сотрудников во всех регионах страны. Такой метод обучения направлен на повышение профессионального уровня специалистов в сфере автодорожного строительства и оказание позитивного воздействия на качество дорожных работ в республике.