Эксперт прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев на брифинге в министерстве торговли рассказал, для чего стране нужен перевод на единый часовой пояс, передаёт Zakon.kz.

— Сейчас в Астане, в этих регионах, в которых мы живём в постоянно опережающем летнем времени. Поэтому возврат к поясному времени не приведёт ни к каким последствиям. У нас есть опыт Кызылординской области, где поменяли. Дети в школу начали просыпаться нормально. Это доказывает, что мы раньше пробуждали их до восхода солнца и тем самым нарушали их фазу быстрого сна — это важная фаза для когнитивной функции, мышления и всего, — отметил эксперт.