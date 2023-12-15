Эксперт прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев на брифинге в министерстве торговли рассказал, для чего стране нужен перевод на единый часовой пояс, передаёт Zakon.kz.
— Сейчас в Астане, в этих регионах, в которых мы живём в постоянно опережающем летнем времени. Поэтому возврат к поясному времени не приведёт ни к каким последствиям. У нас есть опыт Кызылординской области, где поменяли. Дети в школу начали просыпаться нормально. Это доказывает, что мы раньше пробуждали их до восхода солнца и тем самым нарушали их фазу быстрого сна — это важная фаза для когнитивной функции, мышления и всего, — отметил эксперт.
При этом он заявил, что это одноразовое мероприятие — возврат к поясному времени.
В течение года группа учёных и госслужащих обсуждала вопрос и предложила установить единый часовой пояс в Казахстане. Страна может перейти на него уже в ночь на первое марта 2024 года. На портале «Открытые НПА» опубликован соответствующий проект постановления правительства. Его прокомментировали более 800 человек. Многие из них против.