Вдвое снизили тариф на воду в селе ЗКО после проверки прокуроров

Во время встречи с населением прокуроры района Байтерек выяснили, что в сёлах тариф на питьевую воду не субсидируется. Построенная в 2019-2020 годах новая система водоснабжения прошла государственную приёмочную комиссию.

Её сдали в эксплуатацию, однако необходимые технические документы оформлены не были. Поэтому объект не был принят на баланс. Соответственно документы на получение субсидии не подавали.

— По данному факту в адрес акима района Байтерек внесён акт надзора. После чего не оформленные в течение трёх лет документы приведены в соответствие, — сообщили в областной прокуратуре.

Так, с 2023 года в селе Байконыс (бывший посёлок Трекино - прим. автора) тариф на питьевую воду снижен с 200 тенге до 90 тенге за кубометр. Прокуроры защитили права свыше 600 абонентов.