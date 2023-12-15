По состоянию на 13:00 15 декабря введены ограничения на движение транспорта из-за ухудшения погодных условий. Эти ограничения распространяются на 16 участков автодорог республиканского значения в пяти областях, передает ИА NewTimes.kz.

Алматинская область - 1 участок (84 километров):

а/д Алматы-Ташкент-Термез участок село Жанакурылыс-граница Жамбылской области - 84 километров. Ограничение действует для всех видов транспорта.

Жамбылская область - 11 участков (1103 километров):

Алматы-Ташкент-Термез участок село Айша-Биби-граница Туркестанской области – 59 километров;

Мерке-Шу-Бурылбайтал участок село Бейназар-село Бурылбайтал – 107 километров;

Алматы-Ташкент-Термез участок село Кенен - село Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 километров;

Алматы-Ташкент-Термез участок село Кайнар-село Мерке – 117 километров;

Шу-Кайнар участок Шу-Кайнар – 56 километров;

Кордай-Кайнар участок Кордай-Кайнар – 24 километров.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Алматы-Ташкент-Термез участок село Кенен-село Кордай-село Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 километров;

Старый перевал Куюк - 11 километров;

Новый обход Тараз - 58 километров;

Мерке-Шу-Бурылбайтал участок село Мерке-село Бейназар – 266 километров;

Екатеринбург-Алматы участок граница Карагандинской области-граница Алматинской области – 209 километров

Ограничение действует для транспорта оснащенных дизельным двигателем.

Область Жетысу - 2 участка (145 километров):

а/д Ушарал-Достык участок станцияКоктума-станцияДостык – 100 километров;

а/д Сарыозек-Коктал участок село Сарыозек-перевал Алтын Емель – 45 километров.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Мангистауская область – 1 участок (380 километров):

а/д Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау участок село Бейнеу -село Жетыбай – 380 километров

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Туркестанская область – 1 участок (62 километров):

а/д Алматы-Ташкент-Термез участок село Машат - граница Жамбылской области - 62 километров. Ограничение действует для всех видов транспорта

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1 774 километров.

На 13.00, на автодорогах республиканского значения задействовано 550 единиц техники и 1340 человек.