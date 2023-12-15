С 15 декабря МВД запустило акцию «Ель», направленную на пресечение экологических правонарушений. Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира.

— Защитить хвойные деревья от незаконной вырубки — одна из задач полиции в предновогодние дни. За незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность, — сообщили в МВД РК.

Так, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП (172 тысячи — 517 тысяч тенге). Если причинён значительный ущерб — штраф от 160 МРП до 10 лет лишения свободы.

Если вы оказались свидетелем незаконной продажи хвойных деревьев, стражи порядка просят сообщать об этом по телефону 102.