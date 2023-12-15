«Все мы разные» — во что верят и как живут экопоселенцы «Ведрух» недалеко от Уральска

Экологическое поселение «Ведрух» находится в 25 километрах от Уральска в районе Байтерек. Его основали в 2002 году. Каждый год в экопоселение приезжают новые люди, которые хотят попробовать необычную жизнь вне городской суеты. Жить обособленно не просто. Но кто выбрал экопоселение, на скромные условия не жалуются.

https://youtu.be/uRzC6Z0YvTI?si=2OxOjaOsJcflMjrx