По данным «Казгидромета», 16 декабря ночью на западе, днём — на западе, севере и в центре ЗКО ожидается гололёд. На западе региона — низовая метель.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — снег. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -9..-11 градусов. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -14..-16 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут 0..-2 градусов, ночью опустятся до -5..-7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы — снег. В дневное время температура воздуха составит -4..-6 градусов, ночью похолодает до -11..-13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.