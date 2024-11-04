В Актобе двое горняков шантажировали коллегу интимным видео

Мужчины решили шантажировать коллегу: 36-летний машинист потребовал у неё 150 тысяч тенге, угрожая, что в противном случае опубликует интимное видео в соцсетях. Женщина сказала, что таких денег у неё нет, и попросила дать ей время. В ответ машинист заявил, что тогда сумма удваивается.

Инцидент произошел на горно-обогатительном комбинате, принадлежащем АО ТНК «Казхром». 20-летний машинист насосных установок, листая телефон своей коллеги с которой у них были приятельские отношения, нашёл её интимное видео, сообщает HALYQSTAN . Машинист переслал видео себе, а затем скинул файл 18+ своему 36-летнему знакомому, также машинисту ДГОКа.





Мужчины решили шантажировать коллегу: 36-летний машинист потребовал у неё 150 тысяч тенге, угрожая, что в противном случае опубликует интимное видео в соцсетях. Женщина сказала, что таких денег у неё нет, и попросила дать ей время. В ответ машинист заявил, что тогда сумма удваивается.





Женщина предложила встретиться лично, чтобы обсудить ситуацию. В ответ машинист заявил, что ей придется с ним переспать. Жертва согласилась на условия вымогателя, назначила встречу, но пришла на неё с полицией. Шантажиста задержали при передаче денег.





На суде оба мужчины раскаялись и примирились с пострадавшей. Коллега, который переслал видео, выплатил ей 1 миллион тенге в качестве компенсации за моральный ущерб. Суд признал обоих виновными в вымогательстве: машинисту, отправившему видео, назначили 4 года ограничения свободы, его другу — 3,5 года. После инцидента шантажист уволился, а его 20-летний друг остался работать на комбинате и, по состоянию на момент суда, числился сотрудником.





Напомним, что 30 октября в Хромтау на Донском горно-обогатительном комбинате, филиале АО ТНК «Казхром» произошло ДТП. Два работника предприятия, получили травмы, несовместимые с жизнью.