На этот раз разбирали эпизод «вымогательства и похищение человека». Подозревают по этим статьям лидера ОПГ Еркина Избасар, его «правую руку» Аухата Калиева и непосредственных исполнителей: Калдымурата Картжан , Биржана Аманкулова и других. Потерпевшим числится Кайыркелды Изтурганов, который, к слову, также числится участником ОПГ и находится на скамье подсудимых за то, что помогал разрабатывать план хищения нефти. - Я знаком с Аманкуловым со студенческих лет, а Картжан мой земляк и нас познакомил одноклассник, который сейчас осужден, - рассказывает потерпевший со скамьи подсудимых. – Где-то в 2011-12 годах я был в Байганинском районе, занимался продажей нефти. В то время этот бизнес был модным. Мы общались с Биржаном. Я помогал ему деньгами, давал в долг. Однажды он попросил у меня снова денег, но я отказал, их у меня не было. Позже мне пришлось приехать в Актобе. Я снял квартиру в «Актобе Ажары» и там жил. В один из теплых деньков 2012 года Изтурганов, выйдя на улицу, неожиданно встретил Картжана. Мужчины поздоровались и мирно разговаривали, но вдруг Картжан нанес ему удар по лицу. - Я не понял, за что он меня ударил, - признается мужчина. - Мы вцепились друг в друга, а потом подошли еще парни. Толпой они накинулись на меня. Темноволосый парень с бородой (Карабалин - прим. автора) вытащил пистолет и приставил его к моей голове. Другой, неизвестный мне ранее, вытащил нож. Они посадили меня к себе в машину и вывезли за город. Кайыркельды Изтурганова привезли в лес когда уже смеркалось. Высадив из машины, его ударили трубой по голове, а потом, когда он упал, - выстрелили в ногу. - Мои знакомые продолжали меня избивать. После чего Аманкулов объяснял мне: «я просил у тебя денег, но ты мне не помог. Теперь получай наказание». Потом он выстрелил мне в грудь. Шла сильно кровь. Я был обезвожен, попросил воды. Они меня умыли, привели в чувство и начали говорить. Картжан сказал, поставить им 2 миллиона тенге или они меня убьют, - опустил голову Изтурганов. Деваться было некуда, - мужчина пообещал выплатить все деньги, но позже. Его посадили в машину и отвезли в неизвестный дом. Перед этим забрали все деньги, сотовый телефон и ключи от съемной квартиры. В доме ему еще раз пригрозили расправой, если он куда-нибудь пожалуется или же не выплатит «штраф». - Вскоре все ушли, - говорит потерпевший. – Со мной в доме остались несколько незнакомых парней. У меня кружилась голова и, выпив еще немного воды, я уснул. Наутро я попросил, чтобы меня вывели в туалет. Выйдя на улицу, мне удалось сбежать. Местность была мне незнакома. Я подбежал к первому попавшемуся дому, рассказал все хозяевам. Узнал, что нахожусь в Алге. Мне предлагали помощь: хотели вызвать медиков и полицию, но я отказался. Потом мне помогли вызвать такси, и я уехал в город. Таксист привез избитого мужчину в съемную квартиру. Там Изтурганов связался с хозяйкой забрал свои вещи и кое-какие деньги, рассчитался с ней и уехал на такси снимать новое жилье. Вскоре об этой «разборке» заговорила вся «элита» Байганинского района. С Изтургановым связался его тренер, который назначил встречу и обещал помочь. - На встрече я впервые увидел Избасара, - говорит потерпевший. – До этого я лично его не знал, как и Калиева. Слышал, что Избасар связан со спортом. Ездит на соревнования, вот и все. После расспроса об избиении, мой тренер пообещал, что вопрос утрясут, и никто больше не будет меня беспокоить. Но этого так и не случилось, Картжан по-прежнему продолжал требовать деньги. В суде Изтурганов сообщил, что, по его мнению, Избасар и Калиев никакого отношения к его избиению не имеют. - Аманкулов и Картжан пришли по своим расчетам, я не думаю, что они выполняли чей-то приказ. Если честно, прошло уже столько времени и претензий я к ним не имею. Во время свободного рассказа Кайыркельды Изтурганова лидер ОПГ «четыре брата» Еркин Избасар издавал звуки, похожие на храп. Это услышал судья. - Подсудимый Избасар, вам тяжело находиться в зале? - поинтересовался судья Ахметкали Мулдагалиев. – Храп в зале может быть расценен как неуважение к суду!