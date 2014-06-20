Искусственное прерывание беременности является наиболее частой причиной бесплодия у женщин. Об этом на очередном заседании комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Актобе заявил директор областного перинатального центра, главный гинеколог города Асхат БАЛЫКОВ. По его словам, частота бесплодного брака в Казахстане достигает 16%. Частота женского бесплодия в республике составила 56% от общего числа гинекологических заболеваний. Причиной 80 процентов бесплодия у женщин является аборт. В Актюбинской области на диспансерном учете по бесплодию состоит 1064 супружеских пары, что на 45% больше, чем в предыдущем году. Только в текущем году на учет по бесплодию взято 435 семейных пар. В основном рост произошел за счет постановки на учет семей из частных клиник для получения направления на экстракорпоральное оплодотворение. В целом, в Актюбинской области проживает более 220 тысяч женщин репродуктивного возраста, это практически треть всего населения. При этом почти каждая пятая женщина области имеет какую-либо патологию, которая может привести к различным осложнениям беременности и родов.