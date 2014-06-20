Сегодня, 20 июня, в колонии общего режима РУ-170/2 прошли соревнования среди заключенных по нестандартным видам спорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zona Приурочили мероприятие ко дню рождения столицы. В качестве нестандартных видов спорта в режимном учреждении выбрали поднятие гири, аударыспак, ножной армрестлинг и перетягивание каната. В спортивных мероприятиях заключенные участвовали с удовольствием. Еще бы, есть возможность размяться, интересно провести будний день, но, наверное, главное, это призы, которые их ожидали. За первое место победителей ожидал денежный приз в размере 5 тысяч тенге, за второе - 4 тысячи, в за 3 место - 3 тысячи тенге. Но больше них осужденные ждали других подарков - дополнительные длительные и краткосрочные свидания с родными. zona1 В первом соревновании участникам нужно было просто больше всех поднять две гири по 16 килограммов каждая. zona2 Если поначалу все поднимали гири около 50-60 раз, то первый рекорд побил 26-летний астанчанин Исрафиль ИСАЕВ. Исрафиль - вольник, с детства занимается спортом, поэтому относительно легко смог поднять две гири 75 раз подряд. zona3 Но главным героем этого дня стал кызылординец Болат КАЛЫБАЕВ, который, несмотря на небольшой рост и худощавость, 80 раз подряд поднял 16-килограммовые гири. Каждый раз, когда гири взимались вверх, счет вела вся зона, причем хором. zona4 Пока одни заключенные соревнуются, другие дежурят, отдыхают после дежурства или идут на свидания с родными. Осужденные после ночного дежурства могут днем отдыхать. На каждой кровати фотография и надпись с ФИО заключенного. Встречаются в бараках и такие объявления "Анкета на склонного к побегу". No comments, как говорится. zona6 Между прочим, летом заключенные своими силами делают косметический ремонт внутри бараков. Такие потолки они сделали своими руками. Профессионалы отдыхают. zona7 Между прочим, сегодня на зоне особое торжество - один из заключенных женился. На зоне этому не удивляются, свадьбы здесь проходят раз, а то и три раза в неделю. Для этого из ЗАГСа привозят регистратора. - К тому же у нас разводов нет, - радуются в администрации учреждения. Правда, фотографироваться молодожены отказались. Видимо, боялись вспугнуть свое маленькое счастье. Поэтому ставим фотографию с аударыспака. zona8 Кто не знает, что такое аударыспак, поясню - это казахский национальный вид спорта, единоборство всадников. Задача - стащить противника с коня. За неимением коней их роль выполнили другие осужденные. zona9 Накал был страшный, трибуны ревели, спортсмены неистовствовали. Но порой казалось, что больше самих заключенных переживали начальники отрядов, которые без конца подходили к судьям о чем-то долго спорили, уходили злые, затем нервно курили, затем снова подходили к судьям. В общем, все как в реальном большом спорте. zona10 К всеобщему удивлению в казахской национальной игре победил Владислав АМИРОВ. Молодой человек так профессионально сбрасывал с "коней" своих оппонентов, что казалось аударыспаком он занимается с детства. zona11 Ножной армрестлинг - это то же самое, что и простой армрестлинг, но только ногами. В общем, выигрывает тот, кто своей ногой "положит" ногу своего соперника. zona12 По словам и.о. начальника РУ-170/2 Данияла ГАБДУШЕВА, этим летом они планируют провести спартакиаду по олимпийским видам спорта.  Фото Медета МЕДРЕСОВА