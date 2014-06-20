Сегодня, 20 июня, в Уральске выбирали лучших госслужащих города и области. Мероприятие приурочено к 23 июню - официальному празднику госслужащих Казахстана. В честь празднования в Уральске объявили конкурс среди молодых госслужащих. Конкурс стартовал еще в апреле, было подано 19 заявок из города и районов. Комиссия выбрала десятку кандидатов, которые сегодня боролись за звание лучшего. В конкурсе принимали все районы, кроме Жангалинского и Казталовского, а также двое госслужащих из Уральска. Конкурс состоит их трех этапов: первый - это знакомство с публикой, второй - творческий и третий - интеллектуальный тур. В судейской коллегии заседали представители профсоюзов, партии «Нур Отан», молодежных организаций, департамента агентства госслужащих ЗКО, управления по вопросам молодежной политики. Конкурсанты отбирались по определенным критериям - им нужно было обязательно участвовать в общественной жизни, также были отмечены их достижения. - Конкурс проводится для поддержки молодых специалистов, а также для того, чтобы выделить среди них наиболее талантливых и трудолюбивых работников. В области конкурс проходит в первый раз, теперь мы планируем отмечать праздник таким образом каждый год. - рассказал Биржан ХАЙРУЛЛИ, и.о. обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики. По решению судейской коллегии первое место занял главный специалист отдела культуры и спорта Жанибекского района Бекежан ШАРАФУТДИНОВ. Второе место присудили Кайырбеку АМАНГАЛИЕВУ, главному специалисту по социальным вопросам Сырымского района. Почетное третье место заняла жительница Уральска Айгерим УМБЕТОВА, которая является главным специалистом в налоговом управлении. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА